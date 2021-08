Gooien de taliban Afghanistan straks weer op slot? En is er hoop voor de achterblijvers?

Nederlan­der krijgt drie jaar cel voor mislukte roof van Romeinse goudschat

24 augustus Een 28-jarige Nederlander is in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor zijn betrokkenheid bij een poging de zogenoemde goudschat van Trier te roven. Die bestaat uit ruim 2500 Romeinse munten van puur goud en is van onschatbare culturele waarde.