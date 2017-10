‘Graf van Sinterklaas gevonden’

Tweetal op heroïsche Vegasfoto overleefde schietpartij

4 oktober Het was een van de meest in het oog springende foto's van de schietpartij in Las Vegas: een jonge man die over een vrouw heen ligt om haar te beschermen tegen de kogelregen. Lange tijd was niet bekend of het tweetal de schietpartij overleefd had. De fotograaf geeft nu uitsluitsel: ja, de twee hebben weg kunnen komen.