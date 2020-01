Greta staakt ook op haar verjaardag: geen taart, wel klimaatprotest

Thunberg heeft een druk jaar achter de rug. Ze reisde de wereld over om te eisen dat regeringen meer ondernemen tegen klimaatverandering. ,,Het was een vreemd en druk jaar. Maar ook een geweldig jaar omdat ik iets heb gevonden wat ik wil doen met mijn leven. En wat ik doe heeft impact”, zei de activiste.



De tiener begon toen ze vijftien was met haar zogenoemde klimaatstaking. Ze spijbelde van school om actie te voeren bij het Zweedse parlement. Dat maakte haar wereldberoemd. Het Amerikaanse weekblad Time riep Thunberg vorige maand uit tot Persoon van het Jaar 2019.



Afgelopen week zei Greta’s vader Svante Thunberg tegen de Britse omroep BBC dat hij zich zorgen maakte over de lessen die zijn dochter zou missen, toen ze met haar wekelijkse staking begon. Ook het vooruitzicht op de ‘haat’ die de tiener over zich heen zou krijgen, baarde hem zorgen.



Greta’s ouders veranderden in haar grootste supporters, toen ze zagen hoe het meisje een jarenlange depressie achter zich liet en opbloeide. De drie à vier jaar durende depressie van Greta was ‘de ultieme nachtmerrie’ voor haar ouders, aldus vader Svante.