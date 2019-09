Greta Thunberg springt op klimaattop uit haar vel tegen wereldleiders: ‘hoe durven jullie’

,,De natuur is boos. En we houden onszelf voor de gek als we denken dat we de natuur voor de gek kunnen houden, want de natuur slaat altijd terug en over de hele wereld slaat de natuur terug met woede’’, aldus Guterres. ,,Alles kost geld, maar het duurste is niets doen. Het duurst is het subsidiëren van een uitstervende fossiele brandstoffenindustrie, het bouwen van steeds meer kolencentrales en het ontkennen van wat gewoonweg vanzelfsprekend is: dat we ons in een diep klimaatgat bevinden en om eruit te komen moeten we eerst stoppen met graven.’’