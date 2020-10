Grieken over Nederlanders die 189 vluchtelingen op wilden halen: 'We dachten dat het een grap was’

15.000 slaapzak­ken voor vluchtelin­gen Lesbos: 'Mijn broertje is ziek, zonder slaapzak kan ik hem niet warm houden’

4 oktober Ze zijn wel wat gewend bij Because We Carry. De hulporganisatie op Lesbos deelt immers al vijf jaar babydragers, luiers, jassen, eten en speelgoed uit aan vluchtelingen op het Griekse eiland. Maar 15.000 slaapzakken en evenveel matjes, dat is andere koek. Dit weekend staan de vijf vaste krachten, dertien vrijwilligers en nog eens 25 kampbewoners die meehelpen, voor een megaoperatie.