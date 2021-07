Grieks eilandje rouwt: geliefde zeehond Kostis van dichtbij gedood met harpoengeweer

VIDEO Noodweer slaat opnieuw toe in België, overstro­min­gen in provincie Namen: ‘Dit is waanzin’

25 juli België heeft opnieuw te maken gekregen met overstromingen als gevolg van zware regenval. In Dinant in de provincie Namen vernielden waterstromen zaterdagavond wegen en sleurden auto's mee. Woningen liepen waterschade op. In de stad Namen was de situatie “erger” dan bij het noodweer van vorige week, verklaarde de burgemeester tegenover Belgische media.