Griekse brandweer vindt 26 verbrande lichamen bij natuurbrand, buitenwijk Athene ontruimd

updateBij het dorp Avantas in het noorden van Griekenland zijn volgens plaatselijke media 26 verkoolde lichamen gevonden. In de regio zijn al dagen bosbranden. De Griekse brandweer stelt dat het om migranten gaat. Media spreken over ‘een afschuwelijke aanblik’. Ondertussen woedt ook elders in het land brand.

Een team van de brandweer probeert de identiteit van de doden vast te stellen. Avantas bevindt zich in de regio Evros, in het grensgebied met Turkije. Dat is een populaire route voor vluchtelingen die vanuit Turkije de EU binnenkomen. De streek is vernoemd naar de gelijknamige rivier, ook wel de Maritsa genoemd. De lichamen zijn gevonden in de buurt van Dadia, een nationaal park dat daar ligt. Eerder was in het getroffen gebied ook al een lichaam van een mogelijke migrant gevonden.

De brandweer vermoedt dat het om migranten gaat, omdat er geen vermissingen zijn gerapporteerd in de omliggende regio. ,,Daarom onderzoeken we de mogelijkheid dat het hier om illegale migranten gaat. We zoeken ook verder in het gebied waar de brand uitbrak.”

De locatie waar de lichamen zijn gevonden, tekst loopt door onder het kaartje

Buitenwijk Athene ontruimd

De Griekse brandweer heeft ondertussen bevolen een hele buitenwijk van Athene te evacueren vanwege de natuurbranden in de omgeving. Tienduizenden mensen uit Ano Liosia, aan de noordkant van de Griekse hoofdstad, moeten hun huizen verlaten uit voorzorg. Volgens de Griekse krant Kathimerini staan in het nabijgelegen dorp Fyli al huizen in brand.

Eerder vandaag werd bekend dat Griekenland extra Europese hulp krijgt bij het blussen van de bosbranden die het land teisteren. Dinsdag gaan er nog eens vijf blusvliegtuigen en een helikopter naar het Zuid-Europese land, meldt de Europese Commissie. Ook kan Griekenland rekenen op 58 extra brandweerlieden en negen watertanks.

De brandweer in actie in Griekenland, waar zware bosbranden woeden

De blusvliegtuigen waren gestationeerd in Kroatië, Duitsland en Zweden. De Blackhawk-heli, brandweerploeg en watertanks komen uit Tsjechië. Ze zijn Griekenland toegezegd via het Europese rampenbestrijdingsprogramma rescEU.

Ernstigste in decennia

Griekenland kampt met tal van verwoestende bosbranden, onder meer ten noorden van de hoofdstad Athene. Ook in het uiterste noordoosten van het land gaan grote stukken natuur in vlammen op. De branden zijn volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Janez Lenarcic de ernstigste in decennia.

Maandag dirigeerde rescEU ook al extra blusvliegtuigen, brandweerploegen en voertuigen uit Cyprus en Roemenië naar Griekenland.