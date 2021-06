Griekse politie vindt negen jaar na kraak van zeven minuten schilderijen Mondriaan en Picasso terug

update/video Eén dode en zeker 51 vermisten na flatramp Miami: ‘Alsof er een bom is ingeslagen’

24 juni Bij de ramp met het ingestorte appartementencomplex in Miami is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijfendertig mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en zeker 51 worden nog vermist. De autoriteiten verwachten dat het dodental oploopt. De hoop op meer overlevenden is klein. ‘Het gebouw is zo plat als een pannenkoek.’