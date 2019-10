Groepsselfie India loopt gruwelijk af: jongen (14) glijdt uit en sleurt familie mee de dood in

De vrouw en haar echtgenoot gingen zondag vlak na hun huwelijk op bezoek bij familieleden in Tamil Nadu, een deelstaat in de zuidoostelijke hoek van India. Met z’n zessen bezochten ze de Pambar-rivier, een populaire tussenstop voor rondreizende toeristen en fotografen.



Daar wilde het gezelschap een mooie selfie maken, vlakbij een reservoir waar bezoekers volgens de politie vaker riskante selfies nemen. Het ging helemaal mis op het moment dat de zes hand in hand bovenop de dam stonden: de 14-jarige jongen verloor zijn evenwicht, gleed uit en trok zijn twee zussen van 18 en 19 jaar mee het water in, samen met de pasgetrouwde vrouw en de zus van de bruidegom.



De vader van het gezin probeerde in allerijl het complete gezin te redden, maar kon alleen zijn zus nog van een verdrinkingsdood redden. De rest werd meegesleurd in de stroom en verdween onder water. Later op de dag werden de vier lichamen even verderop aangetroffen.