Groot-Brittannië zet leger op stand-by vanwege brandstofcrisis

Duitse klimaatac­ti­vist (21) op intensive care na honger- en dorststa­king

26 september De Duitse activist die 27 dagen niks at en zeven uur niks dronk voor het klimaat, is zaterdagavond na beëindiging van de protestactie opgenomen in het ziekenhuis. ,,Henning (21) heeft gelukkig een sterke wil’’, zegt medeactiviste Lea Bonasera (24) the day after.