Groot gevoel van angst en onveiligheid: taliban blijven rekeningen vereffenen, ondanks amnestie

Na de machtsovername door de taliban in augustus zijn in vier provincies (Ghazni, Helmand, Kandahar en Kunduz) zeker honderd voormalige agenten en veiligheidsofficieren om het leven gebracht. Hun band met de vorige regering, die van president Ashraf Ghani, lijkt hen fataal te zijn geworden. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in haar rapport ‘Geen genade voor mensen zoals jullie’, dat vandaag is verschenen.



,,Het verbaast ons niets’’, zegt de Amerikaanse Afghanistan-deskundige Patricia Gossman, een van de opstellers van het rapport. ,,Het bevestigt wat we al vermoedden: de afrekeningen gaan niet alleen gewoon door, maar ook nog eens op een heel weldoordachte manier. De taliban blijven beweren dat ze er niets mee te maken hebben, maar dat is overduidelijk niet waar.’’