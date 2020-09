‘Groot incident’ in Birmingham: meerdere mensen neergestoken

In de Britse stad Birmingham zijn meerdere mensen neergestoken. De politie spreekt volgens Britse media over een ‘groot incident’ in het stadscentrum, maar is nog niet in detail getreden over wat precies is voorgevallen.

De politie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag meerdere steekpartijen zijn gemeld. Daarbij zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. ,,Maar we kunnen op dit punt nog niet zeggen om hoeveel mensen het gaat of hoe ernstig hun letsel is”, aldus de politie op Twitter. ,,Alle hulpdiensten werken ter plaatse samen en zorgen ervoor dat degenen die gewond zijn medische zorg krijgen.”

De politie werd rond half één ‘s nachts (lokale tijd) gebeld met de melding dat er iemand was neergestoken. Daarna werden ze gewaarschuwd dat er kort daarna andere soortgelijke incidenten plaatsvonden op verschillende locaties in het stadscentrum. ,,Er wordt nog steeds gewerkt om vast te stellen wat er is gebeurd en het kan even duren voordat we iets kunnen bevestigen. In dit vroege stadium zou het niet gepast zijn om te speculeren over de oorzaken van het incident", aldus de politie.

Volgens getuige Cara ging het om een groep jongens, tegen een andere groep jongens. Zo vertelt ze tegen de BBC. Ook zegt ze dat ze racistische opmerkingen heeft gehoord tijdens het incident. ,,Ze hadden niet alleen ruzie, het werd meteen knokken. Er werd niet veel gepraat", aldus de Britse, die op dat moment in de buurt aan het werk was als clubpromotor en werd opgeschrikt door een ‘luide knal en nog wat commotie’. ,,Ik werk al meer dan twee jaar in de clubscene en heb altijd heel veel gevechten gezien, maar dat leek niet op vanavond. De lichaamstaal en het gedrag waren heel anders.”

Groot incident

De politie zegt dat vanwege de inzet van de hulpdiensten ook wegen zijn afgesloten. Mensen krijgen het verzoek voorlopig niet naar het gebied te komen.

De politie spreekt van een 'groot incident’, dat houdt volgens de Britse omroep BBC in dat er ernstige verwondingen zijn toegebracht of dat er een veiligheidsrisico is voor het publiek. Ook zijn dan speciale regelingen getroffen opdat alle hulpdiensten samenwerken.

Lijkzak

Via sociale media laten getuigen van zich horen. Zo schrijft Simran dat ze via Facetime afschuwelijke dingen zag. ,,Mijn vriend is er nu en hij belde mij via Facetime, omdat hij zich niet veilig voelde. Ik heb het allemaal gezien tijdens het telefoontje. Ik ben geschokt en ik wil gewoon huilen. Ik heb zojuist een meisje weggevoerd zien worden in een lijkzak en haar vrienden en familie weten het nu waarschijnlijk niet eens. Ik bid voor iedereen die nu de deur uit is.

De politie laat weten op de hoogte te zijn van de meldingen via de sociale kanalen. ,,We zullen feiten vrijgeven wanneer we kunnen, onze informatie moet nauwkeurig zijn.”

Gay Village

Het politiecordon bevindt zich in de buurt van het gebied dat bekend staat als de Gay Village in het centrum van Birmingham. Veel mensen zaten volgens een BBC-reporter op zaterdagavond aan tafels buiten te eten en te drinken. Volgens getuige Cara was het drukker dan ooit tevoren, sinds het begin van de lockdown. De straten in het gebied waren al afgesloten voor verkeer vanwege de beperkingen van het Coronavirus.

