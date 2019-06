Groot protest tegen cruiseschepen in Venetië na botsing met toeristenboot

Het ging vorige week helemaal mis toen het enorme cruiseschip MSC Opera in het stelsel van kanalen bij Venetie op een toeristenboot klapte. Mogelijk was er een kabel van een van de sleepboten gebroken. Het incident gebeurde om half negen vanochtend in het Kanaal van Giudecca, een drukke vaarverbinding richting het San Marcoplein.



Op beelden is te zien hoe omstanders in paniek wegrennen op de kade. Enkele mensen vielen in het water. In de toeristenboot zaten ongeveer 130 mensen. De MSC Opera is vijftien jaar oud en heeft plek voor bijna 2700 passagiers.