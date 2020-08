Groot restaurant in China stort in, zeker 17 doden

Schrikken voor Ryanair-passagiers: besmette man in Londen uit vliegtuig gehaald

27 augustus Het was even schrikken voor de passagiers van een Ryanair-vlucht van Londen naar het Italiaanse Pisa toen agenten in beschermende pakken twee personen uit het toestel haalden. Een van hen bleek te zijn ingestapt, wetende dat hij besmet was met het coronavirus.