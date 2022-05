Groot Russisch offensief in Donbas, staatstelevisie raast tegen ‘onbenullige Amerikanen’

dit gebeurde er vannachtHet Russische leger zet zwaar aan in de oostelijke Donbas. Volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn in de regio’s Donetsk en Loehansk gisteren negen aanvallen afgeslagen.

Er zou zijn geschoten op veertig Oekraïense dorpen waarbij Rusland vliegtuigen, artillerie, tanks, raketten, mortieren en kruisraketten zou hebben ingezet. Overheidsgebouwen maar ook woonwijken zouden zijn geraakt. Zeven burgers zijn omgekomen, aldus gouverneur Pavlo Kirilenko op berichtendienst Telegram. ,,Elke oorlogsmisdadiger zal worden gestraft”, voegde hij eraan toe. Deze informatie kan niet worden gecontroleerd.

Vooral de stad Sjevjerodonetsk lijkt een belangrijk doelwit, aldus het Amerikaanse oorlogsonderzoeksinstituut ISW. ,,De Russen vernietigen zowel Sjeverodonetsk als Marioepol. Er wordt gevochten in de buitenwijken van de stad”, meldt een lokale bestuurder via Telegram. De Oekraïense president Volodimir Zelenski bevestigde gisteravond op de Oekraïense televisie dat de situatie in de Donbas ‘extreem lastig’ is. Volgens hem houdt het Oekraïense leger behalve in Sjevjerodonetsk ook in onder meer Slovjansk stand.

In de door Rusland bezette regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne, beschuldigde het lokale bestuur gisteren Oekraïne ervan drie burgers te hebben gedood en tien mensen te hebben verwond in de stad Biloserka. Hoe de slachtoffers zijn gevallen, hebben de autoriteiten niet op Telegram bekendgemaakt. Ook deze informatie valt niet te controleren.

In de regio Zaporizja in het zuiden van Oekraïne zijn colonnes Russische militaire voertuigen waargenomen. Zaporizja ligt ten noordwesten van de Oekraïense havenstad Marioepol, die inmiddels door Rusland is bezet, aan de Zee van Azov. In Moskou meldde het ministerie van Defensie Kalibr-raketten te hebben afgevuurd op Oekraïense doelen vanaf schepen in de Zwarte Zee. In de regio Zhytomyr ten westen van Kiev zouden wapens zijn vernietigd die waren geleverd vanuit Europa en de VS. Daarnaast werd een militair trainingskamp nabij de havenstad Odessa bestookt met raketten en artillerie.

Branden

Er is weer brand uitgebroken in een Russische militaire fabriek, deze keer in de regio Moskou. Beelden daarvan circuleren op sociale media. Het is de zesde brand op terreinen van het ministerie van Defensie, meldt The Insider, een onafhankelijke Russische online krant die gespecialiseerd is in onderzoeksjournalistiek. De branden zouden zijn veroorzaakt door ‘niet-nageleefde veiligheidsregels’ maar er zijn sterke vermoedens van sabotage. De afgelopen weken zijn door heel Rusland ook twaalf rekruteringskantoren door soldaten in brand gestoken, meestal met molotovcocktails.

De presentatoren op de Russische staatstelevisie gingen gisteravond los tegen de Amerikaanse hoogleraar Timothy Snyder die in zijn laatste artikel onder meer ‘fascistische tendenzen’ in de Russische propaganda had gesignaleerd. Russische presentatoren briesten niet te kunnen begrijpen dat ‘zulke idioten mogen lesgeven aan Yale University‘. Het merendeel van de Amerikanen zijn onbenullen, vond een ander, ‘zelfs als ze hun eindexamen hebben gehaald’.

Een opmerkelijke uitspraak van de Russische transportminister Vitaly Saveley: ,,Door de ons opgelegde sancties ligt de exportlogistiek in ons land vrijwel plat. We moeten nieuwe wegen vinden.”

De prominente Russische politicus Leonid Sloezki heeft gezegd dat in Moskou wordt nagedacht over mogelijke uitruil van de in Marioepol gevangengenomen Oekraïense strijders met de pro-Russische politicus Victor Medvedtsjoek. De laatste werd medio april gearresteerd en geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad en verduistering in Kiev. Weken geleden stelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski al voor hem te ruilen voor Oekraïense gevangenen.

Na de verovering van Marioepol spraken verschillende politici in Rusland zich echter uit tegen een gevangenenruil en riepen op om de Azov-strijders strafrechtelijk te vervolgen.

Inreisverbod

Als reactie op de laatste westerse sancties heeft Rusland het inreisverbod voor Amerikaanse staatsburgers en Canadezen verlengd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou heeft een lijst gepubliceerd van 963 Amerikaanse burgers die nu Rusland niet mogen binnenkomen, onder anderen president Joe Biden en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken staan erop. Oud-president Donald Trump en diens familieleden en naaste medewerkers blijven wel welkom.

Uit Canada staan ​​nu ook de echtgenote van premier Justin Trudeau, Sophie Trudeau, en de echtgenoot van vice-premier Chrystia Freeland, Graham Bowley, op de zogenaamde ‘stoplijst’. De reisverboden lijken een duidelijke reactie op het feit dat Canada - net als de VS - twee volwassen dochters van Kremlin-chef Vladimir Poetin aan hun sanctielijst heeft toegevoegd. Hun tegoeden in Canada worden bevroren en ze kunnen daar geen zaken meer doen. De dochters van Poetin werken bij Russische overheidsinstanties.

Op Russische sociale media circuleren beelden van een popconcert, gisteravond, in St. Petersburg waarbij een groot deel van het jonge publiek ‘Fuck de oorlog’ zou hebben gescandeerd.

