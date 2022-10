Grootouders trekken in bij zusjes die ouders verloren bij ongeluk: ‘Je wil ze zien opgroeien op plek die ze kennen’

oorlog oekraïne LIVE | Russische soldaten omsingeld: ‘Er zijn drie opties: ze breken uit, ze graven zich in, of ze sterven allemaal samen’

Oekraïne heeft naar eigen zeggen de strategisch belangrijke plaats Liman in het oosten van het land omsingeld. In de plaats zouden zo’n 5000 Russische militairen opgesloten zitten. De operatie is nog gaande, maar onduidelijk is of er nog gevochten wordt.Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

14:29