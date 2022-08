Grootste aantal bosbranden in Amazone in vijftien jaar

Oproep aan Macron voor maatrege­len tegen Total: ‘Franse multinatio­nal helpt Russische leger’

De Franse multinational Total ‘werkt indirect mee’ aan de Russische oorlog in Oekraïne. Dat concludeert de Franse kwaliteitskrant Le Monde na onderzoek. Het dagblad legt bloot hoe Total in Rusland brandstof produceert voor de vliegtuigen die Oekraïne bombarderen. ,,De vraag ligt nu prominent op tafel of het bedrijf actief mag blijven in een land dat een oorlog voert in het hart van Europa.’’

