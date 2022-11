Grootste actieve vulkaan ter wereld uitgebarsten

met videoMauno Loa, de grootste actieve vulkaan ter wereld, is voor het eerst in bijna veertig jaar uitgebarsten. Dat gebeurde zondagnacht (lokale tijd) op het Grote Eiland van Hawaii.

Maandagochtend werden vervolgens lavastromen in de krater van de vulkaan gesignaleerd, zonder dat deze gevaarlijk waren voor de directe omgeving. ,,We kunnen de lavastromen zien vanuit Kona’’, zei woordvoerder Miel Corbett van de Amerikaanse geologische dienst tegen internationale persbureaus. ,,Maar voorlopig is er geen indicatie dat de lavastromen zich verder verspreiden.’’

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Vulkaan Mauna Loa op het Amerikaanse eiland Hawaii. © kelly/ @MAGAHAWAII via REUTERS

Hoe lang de vulkaanuitbarsting gaat duren en of deze ervoor zorgt dat lava naar bevolkte delen van het eiland stroomt, is volgens Corbett onmogelijk te voorspellen. De wetenschappers waren alert vanwege een recente piek in aardbevingen op de top van de vulkaan, die voor het laatst in 1984 uitbarstte.

De geologische dienst en de hulpdiensten op Hawaii staan voortdurend in contact met elkaar over de ontwikkeling van de uitbarsting. Ook is de bevolking van het eiland geadviseerd zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie. Inwoners zijn gewaarschuwd voor vallende brokstukken en vulkanisch as.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Webcambeelden van de krater van Mauno Lona, verspreid door de Amerikaanse geologische dienst. De lava is naar de oppervlakte van de krater gekomen. © AFP

Vulkanen

Mauno Lona steekt 4169 meter boven de zeespiegel uit en vormt met vier andere vulkanen het Grote Eiland van Hawaii, het meest zuidelijke eiland van de Hawaïaanse archipel. De 1247 meter hoge Kilauea-vulkaan op het eiland barstte in 2018 uit. Zevenhonderd woningen werden toen verwoest.

Sommige hellingen van Mauna Lona zijn steiler dat die van Kilauea. Als de lava gaat stromen zal die dus veel sneller naar beneden komen dan in 2018. Zo stroomde de lava na een uitbarsting van Mauno Lona in 1950 in drie uur naar de zee, over een afstand van 24 kilometer.

Volledig scherm © kelly/ @MAGAHAWAII via REUTERS