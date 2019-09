Grootste alligator ooit gevangen in VS weer terecht na ontsnapping tijdens overstroming

Opgepakte man in grot is mensenhan­de­laar die al 17 jaar op de vlucht is

13:53 In China is een voortvluchtige mensenhandelaar na 17 jaar op de vlucht te zijn geweest eindelijk gearresteerd. De man, die in 2002 uit een gevangenis ontsnapte, werd gevonden in een grot in het zuidwesten van China. Hij zit inmiddels weer in de gevangenis.