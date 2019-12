Grootste DDR-kunstroof lijkt opgelost: Nederlandse en Vlaamse doeken na 40 jaar weer terecht

Het terugvinden van de ogenschijnlijk originele schilderijen is het resultaat van anderhalf jaar in het grootste geheim onderhandelen, meldt de stichting Schloss Friedenstein in Gotha. De doeken werden er in de nacht van 14 december 1979 gestolen. “Personen die anoniem wilden blijven, benaderden ons in juli 2018 via een advocaat. Ze beweerden de schilderijen in hun bezit te hebben maar hadden geen geloofwaardig verhaal over hoe ze de doeken in handen hadden gekregen’’, luidt het vandaag in een persbericht.