Grootste deel Argentinië heeft weer stroom; president stelt diepgravend onderzoek in naar storing

update en videoDe autoriteiten in Zuid-Amerika werken met man en macht om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen. Volgens de Argentijnse staatsmedia heeft inmiddels 90 procent van alle huishoudens weer stroom. De Argentijnse president Mauricio Macri kondigde een diepgravend onderzoek aan naar de storing, die volgens hem ‘zonder precedent’ is.

Energieminister Gustavo Lopetegui zei op een persconferentie te verwachten dat aan het einde van de dag iedereen weer stroom heeft. Hij gaf aan niet uit te sluiten dat een cyberaanval de oorzaak is van de stroomcrash. Dat is echter niet de primaire optie, stelt Lopetegui. Een technische oorzaak of vochtigheid behoren ook tot de mogelijkheden.

Door de storing in het elektriciteitsnet viel de stroom in heel Uruguay en Argentinië uit. Tientallen miljoenen huishoudens en bedrijven zaten sinds vanochtend 07.00 uur (12.00 uur Nederlandse tijd) zonder elektriciteit. Ook stonden de treinen stil en werkten de verkeerslichten en straatverlichting niet meer. Het gaat om een van de grootste stroomstoringen ooit. Ook delen van Paraguay zijn geraakt. Een woordvoerder van de Braziliaanse netbeheerder zegt dat er in Brazilië geen problemen zijn geweest.

Dat de storing snel verholpen wordt, is van cruciaal belang. ,,Als het lang duurt, stapelen de problemen zich op", zegt Han Slootweg, professor slimme energiesystemen in Eindhoven. ,,De drinkwatervoorziening, alarmen, alles valt uit. Dan kan op een gegeven moment de chaos uitbreken en kun je plunderingen krijgen. De problemen zijn extra groot omdat het hele landen betreft. Mensen kunnen niet even naar een noodvoorziening gebracht worden of bij familie gaan slapen. Die mensen hebben hetzelfde probleem.”

Slootweg noemt de omvang van de storing ‘uitzonderlijk’. ,,Meestal blijven storingen beperkt tot kleine gebieden, steden of regio's. Het stroomnet is zo ingericht dat het gebied dat door een storing getroffen wordt geïsoleerd kan worden. Blijkbaar is dat nu niet gelukt.” De kwaliteit van het hoogspanningsnet in Zuid-Amerika is volgens de professor 'degelijk’.

Urenlang

,,Dit is echt nog nooit eerder gebeurd”, zegt een woordvoerder van het energiebedrijf tegen Argentijnse media. Monteurs zijn in groten getale aanwezig. Volgens onze verslaggever in Zuid-Amerika hebben zij nog de hele dag nodig om de problemen op te lossen.

Verkiezingen

De stroomstoring ontregelt het dagelijkse leven in Zuid-Amerika op grote schaal. Veel mensen kunnen geen gebruik maken van drinkwater en veel winkels blijven dicht. Ook zouden inwoners van Argentinië vandaag naar de stembus gaan voor de lokale verkiezingen, maar die zijn op diverse plaatsen uitgesteld.

De enorme storing domineert op het moment alle nieuwskanalen in Zuid-Amerika. ,,Enorme black-out in Argentinië”, kopt een Argentijns persbureau bijvoorbeeld. ,,De stad, de provincie van Buenos Aires en Santa Fe zijn in het donker achtergelaten.”

Argentinië en Uruguay tellen samen 48 miljoen inwoners. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid allemaal getroffen door de stroomstoring. Ondertussen komen er ook meldingen vanuit Chili en Peru binnen.

Volledig scherm Uruguayaanse vrouw in Montevideo in de weer met kaarsjes na stroomstoring. © AFP

Filmpjes

Op sociale media schrijven inwoners zich zorgen te maken om de uitgevallen elektriciteit. Ze gaan de straat op en maken filmpjes van de donkere en verlaten straten. De oorzaak van de storing is nog niet helemaal duidelijk. Volgens het Argentijnse ministerie van energie hield een cruciaal interconnectiesysteem er plotseling mee op.

Edenor, de grootste netwerkbeheerder van Argentinië, meldt dat de uitval heeft geleid tot een algehele storing in het netwerk. De twee landen hebben een gemeenschappelijk elektriciteitsnetwerk dat zijn energie krijgt van de Salto Grande Dam, zo’n 450 kilometer ten noorden van Buenos Aires.

KLM meldt dat het vliegveld van Buenos Aires wel operationeel is en dat vluchten naar Argentinië vooralsnog gewoon doorgaan.