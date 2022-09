Grootste heroïnevangst ooit in Duitsland: vijf arrestaties, twee in Nederland

Bij huiszoekingen op tien adressen in Duitsland en Nederland zijn vandaag vijf personen aangehouden. Ze worden verdacht van het smokkelen van grote hoeveelheden heroïne vanuit Iran naar Duitsland om het van daaruit over Europa te verspreiden.

Een 40-jarige Turks-Servische staatsburger zou de leiding hebben gehad over de organisatie van de heroïnetransporten en de daaropvolgende verkoop in andere Europese landen. Een 35-jarige Iraniër wordt verdacht van betrokkenheid bij het organiseren van de heroïnetransporten in Nederland. Een 54-jarige Duitser zou de invoer van de drugs hebben afgehandeld via de logistiek van zijn bedrijf. Een 53-jarige Turkse staatsburger zou daarbij als schakel hebben gefungeerd tussen de Duitser en de organisatoren van de drugshandel, zo maakte de Duitse federale recherche (BKA) vrijdagmiddag bekend.

Over de vijfde gearresteerde persoon meldde ze alleen dat het gaat om een 40-jarige Iraniër die geldt als medeverdachte. Hij werd in Duitsland opgepakt, net als een van de hoofdverdachten. In Nederland werden eveneens twee van hen ingerekend, in Spanje één. De twee in Duitsland gearresteerde personen verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter in Dresden, die zal beslissen hoe lang ze vast blijven zitten. Voor de drie in het buitenland aangehouden verdachten wordt overlevering gevraagd.

Tien huiszoekingen

Waar de arrestaties precies plaatsvonden, liet het BKA in het midden. De aanhoudingen volgden op doorzoekingen in tien appartementen en bedrijfspanden in en rond Dresden in het oosten van Duitsland (Saksen), in de omgeving van Chemnitz, zo'n 80 kilometer naar het zuidwesten (Saksen), in Hamburg en in Nederland. Tijdens de huiszoekingen werden onder andere schriftelijke documenten, laptops, gegevensdragers en smartphones in beslag genomen alsook verschillende voertuigen en ‘activa’. Onder laatstgenoemde term vallen alle bezittingen van een bedrijf.

Bij de huiszoekingen in Duitsland kreeg de federale recherche assistentie van deelstaatcollega's uit Hamburg en Saksen, van de douanerecherche uit Hamburg en Dresden én van speciale eenheden van de federale politie. De doorzoekingen in het buitenland werden uitgevoerd ‘door de Nederlandse en Spaanse autoriteiten’.

Container

De zaak kwam aan het rollen na de vondst van zo'n 700 kilo heroïne in een zeecontainer, eind augustus in de haven van Hamburg. Het is volgens het BKA de grootste hoeveelheid van deze drug die ooit in Duitsland in beslag is genomen. Waar de container vandaan kwam en welke goederen hij bevatte, is omwille van het onderzoek niet bekendgemaakt.

De inbeslagname volgde op undercoveroperaties uitgevoerd onder toezicht van het Openbaar Ministerie in Wiesbaden. Zij droeg het onderzoek over aan collega's in Dresden nadat was gebleken dat zich in de omgeving van de hoofdstad van Saksen een belangrijk binnenlands knooppunt bevond voor de heroïne uit Iran.

Het verdere onderzoek naar andere bendeleden en de analyse van de in beslag genomen lading drugs en bewijsmiddelen wordt uitgevoerd door het OM in Dresden in samenwerking met de federale recherche uit Wiesbaden.

