Grootste kolonie zeeschildpadden ter wereld blijkt veel groter dan gedacht

Op de beelden die zijn vrijgegeven door de Great Barrier Reef Foundation is te zien hoe duizenden schildpadden door de azuurblauwe oceaan zwemmen. Op Raine Island, een koraaleiland aan de rand van het Great Barrier Reef, blijken zo’n 64.000 vrouwelijke groene schildpadden hun eieren te leggen. ,,Toen we de tellingen met behulp van de drone vergeleken met de tellingen van waarnemers, kwamen we erachter dat we de aantallen met een factor van 1,73 hadden onderschat”, aldus wetenschapper Richard Fitzpatrick.



Dat is goed nieuws, want de soort staat op de lijst van bedreigde diersoorten. De effectiviteit van die beschermingsmaatregelen was altijd echter lastig te onderzoeken.



Tot nu toe zetten onderzoekers een witte streep op de schilden van de dieren. Bij de tellingen die vanaf boten werden uitgevoerd, kon dan worden gezien of een schildpad al eerder geteld was. Die methode bleek echter onbetrouwbaar te zijn vanwege beperkte zichtbaarheid bij slecht weer.