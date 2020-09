Grootste Spaanse drugsvangst ooit op zee: ruim 30 ton hasj in zeiljachten, ook Nederlandse

‘Reusachti­ge rat’ veroor­zaakt enorme verstop­ping en overstro­ming riool Mexi­co-Ci­ty

27 september Dat er een rat in de riolering zit, is op zich niet bijzonder. Maar een exemplaar, groter dan de meeste mensen, daar keken ze in Mexico-City wel van op. Werknemers van de onderhoudsdienst ontdekten er een gigantisch pluchen beest dat een enorme verstopping veroorzaakte in het riool van de hoofdstad.