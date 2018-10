Grootste standbeeld ter wereld staat vanaf vandaag in India

,,Wereldwijd praten mensen over het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Wij willen een standbeeld van Sardar Patel maken dat twee keer zo groot is’’, zei de huidig Indiaas minister-president Narendra Modi in 2013, toen nog als regeringsleider van Gujarat. Vijf jaar later is het enorme project onthuld door Modi zelf, die vanwege de hoge kosten en het vermeende misbruiken van Patels naam voor zijn eigen politieke gewin ook veel kritiek over zich heen kreeg.



Modi hield wel woord, min of meer tenminste. Het Vrijheidsbeeld, een betrekkelijk kleintje in de standbeeldenwedloop, is met 93 meter bijna twee keer zo klein. Dat is echter inclusief een voetstuk van 47 meter. Er is trouwens geen enkel standbeeld dat in de buurt komt van het Standbeeld van de Eenheid. De Boeddha van Lushan, tien jaar lang de hoogste, is ruim 50 meter kleiner.