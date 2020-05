Grootste vluchtelingenkamp ter wereld: na orkaan nu corona

Vorige week zijn in het vluchtelingenkamp de eerste coronabesmettingen geconstateerd. En afgelopen woensdag kwam orkaan Amphan langs. In Oost-India en grote delen van Bangladesh werden drie miljoen mensen uit voorzorg opgevangen in schuilgebouwen. Voor de mensen van Cox’s Bazar, veelal Rohingya, zat er niets anders op dan te blijven waar ze zaten. In hutten van bamboestokken en plastic. ,,Er is overal modder. Rioleringen zijn overstroomd, maar gelukkig zijn de meeste hutten in de storm overeind gebleven’’, zegt Mohammed Riyas, hulpverlener van Plan International.