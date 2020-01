Grote brand in Duitse dierentuin, politie vreest voor veel overleden dieren

Het is niet bekend wat de brand, die kort na middernacht uitbrak, heeft veroorzaakt. De gemeente zal vandaag een persconferentie geven. De dierentuin spreekt op Facebook van een ongelooflijke tragedie. ,,Het is momenteel onbekend of dieren het hebben overleefd.” De dierentuin blijft vandaag gesloten en iedereen die hulp heeft aangeboden wordt daarvoor bedankt. ,,U moet begrijpen dat we nog steeds in shock zijn en niet precies kunnen zeggen of en waar hulp nodig is.”