Grote brand uitgebroken in Britse dierentuin Chester Zoo

Update/VideoDuizenden bezoekers en dieren worden geëvacueerd uit het Britse dierenpark Chester Zoo. Brandweerlieden proberen met man en macht het vuur onder controle te krijgen. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.

Volgens de directie van het park brak de brand rond lunchtijd uit en greep het vuur razendsnel om zich heen. De brand is uitgebroken in het zogeheten Monsoon Forest habitat. Dit is een groot overdekt verblijf waar krokodillen, makaken orang-oetans en talrijke tropische vogels leven. Alle bezoekers hebben te horen gekregen dat ze zo snel mogelijk het terrein moeten verlaten. Het park is tot nader gesloten.

Onduidelijk is hoe de brand precies is ontstaan. Ook is niet bekend hoe de evacuatie van de dieren verloopt en of ze in levensgevaar zijn. Er zouden volgens ooggetuigen tientallen dieren uit hun verblijf zijn geëvacueerd. Eén ooggetuige liet via Twitter weten dat de brand in het koepelvormige gebouw ‘erger leek te worden’ en de brand op verschillende plaatsen uitgebroken zou zijn. Een andere bezoeker twitterde: ‘Het is erg schokkend om te zien hoe snel het vuur om zich heen greep. Het zal mij verbazen als er geen slachtoffers onder de dieren zijn'.

Chester Zoo is een van de populairste attracties in het Verenigd Koninkrijk. Over de dierentuin is een tv-serie gemaakt ‘The secret Life of the Zoo’, waarbij kijkers een kijkje achter de schermen krijgen. Op het park leven zo'n 21.000 dieren.

Volledig scherm brand dierentuin © PA