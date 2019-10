Grote paniek na schietpartij in winkelcentrum Florida: bezoekers geëvacueerd

Volgens ooggetuigen renden mensen met de angst in hun ogen zo hard mogelijk weg uit het winkelcentrum. Op sociale media lieten winkeliers en bezoekers weten in veiligheid te zijn. ‘We zitten opgesloten in een winkel om onszelf te beschermen en zijn werkelijk doodsbang’, schreef een betrokkene. Een andere persoon stelde op Twitter schoten te hebben gehoord. En: ‘Ik ben in veiligheid en het is totale chaos en verwarring hier'.

De politie van Boca Raton bevestigde in eerste instantie dat er aanwijzingen waren voor een ‘shooting‘ in het winkelcentrum. ‘We zijn het gebied aan het doorzoeken en adviseren iedereen dringend weg te blijven en zich in veiligheid te brengen’, aldus de politie op Twitter. Ongeveer een half uur na de eerste melding kwam de politie met de mededeling dat er geen schutter was getraceerd. Korte tijd later werd echter gemeld dat een persoon met een schotwond was overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de dader nog niet was opgespoord, bleef het advies een schuilplek te zoeken van kracht.