Grote zorgen over ‘internationale crisis’ Amazone

M5S-par­tij Italië: we laten schip niet zinken

19:27 De Italiaanse regeringspartij Vijfsterrenbeweging (M5S) is begonnen aan gesprekken die moeten leiden tot een "stevige meerderheid" in het parlement. "We laten het schip niet zinken, want dan betalen de Italianen de prijs", zei M5S-leider Luigi Di Maio na overleg met president Sergio Mattarella.