Gruwelbeelden van Belgisch slachthuis opgedoken

Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft opnieuw schokkende beelden van dierenleed naar buiten gebracht. In het filmpje worden runderen in een slachthuis in het Vlaamse Izegem mishandeld. Zo is te zien hoe ze met een stok worden geprikt en worden de dieren, terwijl dit bij wet verboden is, bij het volle bewustzijn geslacht.