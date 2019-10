Gruwelijk toeval: vader vindt levend begraven baby tijdens uitvaart eigen dochtertje

Een begrafenis van een doodgeboren baby in Noord-India heeft donderdag een gruwelijke ontdekking opgeleverd. Ouders vonden tijdens het begraven van hun eigen dochtertje op precies dezelfde plek een bloempot met daarin een andere baby, die wonder boven wonder nog leefde. De politie spreekt van een ‘onmenselijk incident’ en vermoedt dat er sprake is van een poging tot kindermoord.

India lijkt de afgelopen jaren steeds vaker te worden opgeschrikt door brute kindermoorden; vooral jonge meisjes zijn slachtoffer. Het incident van afgelopen donderdag in Bareilly wordt gezien als een nieuw dieptepunt en slaat landelijk in als een bom. ,,Ik dacht dat mijn dochter tot leven was gekomen”, aldus de vinder, die op het moment van de ontdekking zijn eigen kind aan het begraven was na een vroeggeboorte. ,,De stem kwam alleen niet van mijn dochter, maar uit een pot.”

Verbijstering

Het gevonden kindje, dat slechts 2,4 kilo woog en vermoedelijk een paar dagen oud was, kreeg direct een flesje melk en werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Artsen hebben door kordaat ingrijpen haar leven weten te redden. Zij vermoeden dat het meisje een paar uur in de pot heeft gelegen en dus vlak voor de ceremonie was begraven. Het kind, dat de naam Sita kreeg, heeft het drama vermoedelijk kunnen overleven doordat haar lichaam relatief klein is en daardoor minder zuurstof nodig heeft.

Een lokale politiechef reageerde verbijsterd op de vondst. ,,Er is vandaag een zeer onmenselijk incident aan het licht gekomen op de begraafplaats van Maninath in Bareilly, waarin een pasgeboren meisje door onbekenden werd begraven in een aarden pot. We zijn druk bezig om de ouders van de baby op te sporen. We zullen strikte actie ondernemen tegen degenen die de baby levend hebben begraven.”

Moord op meisjes

Het komt in India vaker voor dat jonge meisjes in kritieke toestand of zelfs dood worden aangetroffen. Meisjes worden gezien als een financieel risico. Foetussen worden geregeld afgedreven als blijkt dat het om een meisje gaat. De scheve verhoudingen hebben mensenhandel in de hand gewerkt. Bovendien komt het in dorpen steeds vaker voor dat mannen een vrouw delen, omdat er naar verhouding te weinig vrouwen zijn.

De Verenigde Naties hebben het tekort aan meisjes in India eerder een ‘nationale ramp’ genoemd. Selectieve abortus is formeel verboden, maar vormt desondanks een groeiend probleem in het land. Een campagne moet de jongens-meisjesverhouding bij geboorte weer normaliseren en ervoor zorgen dat meisjes dezelfde rechten krijgen, onder meer door ze betere toegang tot het onderwijs te bieden.