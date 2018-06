Gulle daklozen vinden en verdelen 300.000 euro uit huis overleden vrouw

,,Je moet eens gaan kijken in de Kloosterstraat. Daar staat een huis van een overleden rijke weduwe al meer dan een jaar leeg en er liggen zeker nog schatten in.'' Die tip kreeg het dakloze koppel Joey D. (32) en Kimberley A. (33) in november van andere krakers, meldt Het Laatste Nieuws.



Via het dak klommen ze de woning binnen en vonden in een antieke naaimachine een zak vol met geld. Toen ze later in een hotel het geld gingen natellen bleek het om een geldbedrag van maar liefst 300.000 euro te gaan. Na de vondst besloot het tweetal om met het geld hun openstaande schulden af te lossen en gaf bovendien enkele duizenden euro's weg. Ze leefden tijdelijk in het tuinhuis van vrienden.



Maar wat bleek, die vrienden werden in verband met drugshandel al geruime tijd in de gaten gehouden door de recherche. Enkele dagen later belden agenten aan bij het huis waar D. de deur opendeed. Hij werd gefouilleerd en in zijn zakken trof de politie 50.000 euro cash aan. Bij de huiszoeking werd nog meer cash gevonden.



De twee 'schatgravers' stonden deze week samen met hun vrienden voor de rechter. Ook negen anderen die geld kregen voor bewezen diensten, riskeren een celstraf en boetes. Zoon Eric Boelens van de weduwe Marcella Van Hyfte (95) eiste al het geld van zijn overleden moeder terug. Ook eist hij een schadevergoeding van 40.000 euro. De uitspraak volgt op 29 juni.