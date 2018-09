Gynaecoloog snijdt bij keizersnede in hoofd baby: 'Het is alleen maar het haar'

Een Franse vrouw heeft op Facebook haar beklag gedaan over haar bevalling in het ziekenhuis in Bezannes bij Reims. Volgens Hélène veranderde de geplande keizersnede in 'een nachtmerrie' toen de gynaecoloog met de scalpel de schedel van de baby raakte. Het resultaat waren zes hechtingen.

De vrouw ging op vrijdag 24 augustus naar het ziekenhuis voor de geplande geboorte van haar derde kind. Op Facebook beschrijft ze hoe ze aankwam in het ziekenhuis en het medische team ontmoette. Even later kreeg ze van de anesthesist een ruggenprik om de keizersnede in gang te zetten. ,,Toen begon de nachtmerrie”, schrijft ze.

,,Terwijl mijn dochtertje werd geboren, werd ze gesneden met de scalpel. Het resultaat waren zes hechtingen en twee strips. Gelukkig was het niet in haar gezichtje. De reactie van de gynaecoloog tijdens de interventie? ‘Het is niet erg, het is alleen maar het haar.’ Hij heeft zich niet eens verontschuldigd. Wat een onmenselijke behandeling.” (lees hieronder verder)

LN Bcz A lire et à partager svp... Bezannes Belle clinique flambant neuve... C'est beau ça tape à l'œil mais mon vécu là bas est bcp moins reluisant... Qu'on soit bien d'accord ce post n'est pas là dans...

Ook voor de anesthesist heeft ze geen goed woord over. ,,Zij heeft me niet de juiste dosis gegeven. Ik voelde een vreselijke pijn. Ik heb geschreeuwd en geroepen dat ze me volledig moesten verdoven. Maar de vrouw was van haar plek weg en het duurde een hele tijd voor ik eindelijk kreeg wat ik vroeg.”

Draadjes

Intussen is het dochtertje van de vrouw aan de beterende hand. De hechtingen zijn eruit en het meisje zal, op een litteken na, vermoedelijk niets aan het ongeluk overhouden. Hélène overweegt desondanks een klacht en hoopt dat er nog een 'gesprek met het ziekenhuis' zal volgen. ,,Wat me nog het meeste stoort, is dat we geen uitleg of verontschuldigingen gekregen hebben”, zegt ze tegen de krant L’Union.