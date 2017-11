Haar autoverzekeraar vraagt foto's van voor- en zijkant, Alyssa interpreteert dat net iets anders: 'Wel een heel blond moment'

In plaats van foto's van haar auto door te mailen, vroeg Alyssa snel haar moeder om foto's te maken waarop ze zelf breedlachend frontaal en zijdelings poseerde. De verzekeringsmakelaar kon er wel om lachen en mailde vriendelijk het volgende terug: ,,Hallo Alyssa, ik heb dezelfde foto's nodig maar deze keer van je voertuig."



,,We vroegen ons af waarom hij foto's van mij nodig had, zonder dat we ons ook maar even realiseerden dat de man van de verzekeraar het over mijn auto had", zegt ze in de bijhorende facebookpost.