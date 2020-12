Haar van Oeigoeren ‘zeer waarschijnlijk’ in Nederlandse extensions

De laatste vijf jaar zijn minstens zes ladingen met mensenhaar naar Nederland vervoerd door het Chinese bedrijf Emeda. Het onderzoek wijst daarnaast uit dat Emeda recentelijk nog openlijk bundels onbewerkt mensenhaar uit de Chinese regio Xinjiang aanbood.



Er bestaan nog meer haarbedrijven als Emeda in regio in het noordwesten van China. Door het onderzoeksplatform werden er bijna 50 gevonden, waarvan het gros pas in de laatste drie jaar is opgericht. Experts van onder meer het Australische onderzoeksinstituut ASPI hebben gewaarschuwd voor dwangarbeid, omdat de fabrieken in de buurt staan van interneringskampen. Naar schatting zijn een miljoen Oeigoeren, een islamitische bevolkingsgroep, in deze Chinese strafkampen opgesloten.



Meerdere Oeigoeren die voorheen gevangen werden gehouden in de kampen in Xinjiang hebben getuigd dat hun haar bij binnenkomst werd afgeschoren. Waar de pruiken en extensions na het afnemen van het haar gemaakt worden is niet gespecificeerd in het onderzoek.