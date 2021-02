Hacker probeert watervoorraad van Amerikaanse stad te vergiftigen

De medewerker zag vrijdag omstreeks 08.00 uur ‘s ochtends dat iemand had geprobeerd in te breken in het systeem, maar hij ging ervan uit dat het om zijn leidinggevende ging. Later op de dag, rond 13.30 uur, ondernam de hacker echter een nieuwe poging. Hij slaagde erin om toegang te krijgen tot de software en verhoogde de hoeveelheid natriumhydroxide, ook wel bijtende soda genoemd, van 100 deeltjes per miljoen tot 11.100 deeltjes per miljoen. De medewerker greep meteen in en bracht het peil weer naar beneden tot een normaal niveau.