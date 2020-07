Hagia Sophia vrijdag na 86 jaar weer in gebruik als moskee

Van een veilig gevoel in Italië tot een bomvol strand in Frankrijk: zo vieren we vakantie

23 juli Corona heeft ons leven veranderd, onze vakantieplannen doorkruist. Wij vroegen hoe het u vergaat in deze bijzondere zomer van 2020. En wat blijkt? Het is een beetje behelpen, zeker in het buitenland. Maar vakantie in tijden van corona levert ook unieke ervaringen op.