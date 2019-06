Haidi met Sea-Watch 3 aan de ketting in Italië: ‘Als iemand dreigt te verdrinken, dan red je hem’

Ze zit vol emoties. Allereerst is Haidi Sadik opgelucht. ,,Onze laatste gasten zijn eindelijk veilig aan land’’, zegt de vrijwilliger aan boord van de Sea-Watch 3. De ‘gasten’ zijn de laatste 40 van de 53 vluchtelingen die een paar weken geleden zijn gered op de Middellandse Zee, voor de kust van Libië. Zestien dagen lang speelden zij een hoofdrol in het kat-en-muisspel tussen de Sea-Watch 3 en Italië. De regering in Rome gaf het schip geen toestemming om een haven aan te doen en de vluchtelingen aan land te brengen. Andere Europese landen gaven niet thuis op verzoeken hen op te nemen.



Sadik is daar ook boos over. En ze kan het niet verkroppen dat het schip nu aan de ketting ligt en de Duitse kapitein Carola Rackete is gearresteerd. Zij deed een beroep op de ‘menselijkheid en het internationaal recht’ om de Italiaanse blokkade te negeren. Zij bracht haar schip in de Italiaanse wateren en zette koers naar Lampedusa, het Italiaanse eiland vlak bij de Libische kust. Haidi Sadik, die al twee jaar vrijwilligerswerk doet voor Sea-Watch en sinds 9 juni aan boord is, maakt zich zorgen over Rackete, maar is ook trots op haar. ,,Zij deed wat ze moest doen om mensen in veiligheid te brengen. Wij zijn geen criminelen, geen mensensmokkelaars. Als iemand dreigt te verdrinken, dan red je hem. Zo simpel is het. Het op zee redden van iemand in nood is een plicht. Dat is niet onderhandelbaar.’’