Halbe Zijlstra adviseert Palestijnen: Blijf met de Amerikanen praten

In een zwaarbewaakt zaaltje op een ministerie in Ramallah laat de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Maliki er geen misverstand over bestaan. Nadat de Amerikaanse president Trump in december Jeruzalem eenzijdig erkende als hoofdstad van Israël, kunnen de Verenigde Staten geen onafhankelijke bemiddelaar meer zijn in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Maliki, een grijze man met een roodaangelopen gezicht, spreekt met ingehouden woede.



Al weken protesteren Palestijnse jongeren tegen het besluit van Trump. In confrontaties met de Israëlische oproerpolitie vielen doden en tientallen gewonden. Naast Maliki staat Halbe Zijlstra, de kersverse VVD-minister van Buitenlandse Zaken. Hij moet de Palestijnen gaan helpen.

Minister Maliki vraagt u om hulp. Hoe kan Nederland de Palestijnen helpen?

Halbe Zijlstra: ,,Nederland heeft nog altijd goede contacten met zowel Israël als de Palestijnen. Steeds minder landen hebben dat. Nederland faciliteert nu gesprekken met de Israëli's en de Palestijnen over samenwerking op het gebied van voedsel, water, elektriciteit. Dat blijven we doen.''

Volgens Maliki is de Amerikaanse rol in het vredesproces uitgespeeld. Bent u het met hem eens?

,,Nee, ik ben ervan overtuigd dat Amerika altijd een rol zal moeten spelen in het vredesproces. Maar ik heb begrip voor het Palestijnse standpunt. Het Amerikaanse besluit was een klap in hun gezicht. Toch heb ik er bij hem op aangedrongen met de Amerikanen te blijven praten.''

President Trump heeft aangekondigd het budget van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, te willen korten. Steunt u hem?

,,Ik vind niet dat deze organisatie onderdeel moet worden van een politieke discussie. UNRWA is belangrijk voor de stabiliteit in deze regio. Ze verzorgt scholing, huisvesting en medische voorzieningen voor Palestijnse vluchtelingen. Als wij hiermee stoppen betekent het dat deze mensen nog minder perspectief hebben. En we hebben gezien waartoe dat kan leiden. Dan gaan de vluchtelingen op de loop en hun meest waarschijnlijke bestemming is Europa. Het is daarom in ons belang dat UNRWA zijn diensten kan blijven verlenen, zodat die mensen op een nette manier in de regio worden opgevangen.''

Veel Nederlanders vragen zich af hoelang de Palestijnen die deze hulp krijgen nog als vluchteling moeten worden beschouwd. Ze wonen vaak al vier generaties elders in de regio. Wat zegt u tegen deze Nederlanders?

,,Ik snap die gevoelens wel. Maar de positie van de vluchtelingen is onderdeel van de discussie over een tweestatenoplossing. De Palestijnen willen dat vluchtelingen kunnen terugkeren naar het land waar zij in 1948 woonden. Of dat realistisch is, is een heel ander verhaal, maar het is onderdeel van de onderhandelingen. Daar moeten we niet om politieke redenen doorheen gaan fietsen.''

Er is veel kritiek op de betalingen van de Palestijnse regering aan families van gevangenen die vastzitten voor betrokkenheid bij aanslagen op Israëli's. Wat is uw standpunt?