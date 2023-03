Hand vast in deur trein: vrouw kilometerslang meegesleurd in Duitsland

Reizigers voortaan niet meer in hun eentje op trektocht door de bergen in Nepal

Wie in Nepal een trektocht wil maken, mag dat niet meer in zijn of haar eentje doen. Dat heeft de regering van het land deze week besloten. Soloreizigers die een wandeltocht willen maken doen dat voortaan onder begeleiding van een gids (met licentie vanuit de overheid) of sluiten zich aan bij een groep.