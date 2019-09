Handelsgesprekken tussen China en VS in oktober pas weer hervat

Dodental orkaan Dorian Bahama's stijgt naar 20

1:25 Het dodental door orkaan Dorian op de Bahama's is gestegen van 7 naar 20. Dat heeft de Bahamaanse minister van Gezondheidszorg Duane Sands bekendgemaakt. Op de Abaco-eilanden vielen 17 dodelijke slachtoffers, op het eiland Grand Bahama 3. ,,We zitten middenin een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden’’, aldus premier Hubert Minnis.