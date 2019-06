Handschoenen gaan af bij overlevenden en nabestaanden brand Grenfell Tower

Een verwoestende brand in de Londense Grenfell Tower kostte vandaag twee jaar geleden het leven aan 72 mensen. De ramp staat symbool voor de tweedeling in de Britse samenleving.

Eens per maand verzamelt een lange stoet mensen zich bij Notting Hill Methodist Church, aan de voet van het uitgebrande karkas van Grenfell Tower. Met trage pas trekken ze rond zonsondergang door de straten van North Kensington. De politie houdt het verkeer tegen op kruispunten. Op een enkel gebed voor de slachtoffers na spreekt niemand. De stille tocht straalt kracht en waardigheid uit.

Achter de sombere blikken van de deelnemers gaan drama’s schuil. Sommigen hoorden ingesloten dierbaren hun laatste adem uitblazen door de telefoon. De herinneringen aan de lijken op de trap naar beneden teistert kinderen in hun slaap. Anderen voelen dagelijks het gemis van één of meerdere familieleden. Het gekerm van hulpeloze buren echoot in hun hoofden. Door hun gedeelde trauma vinden ze steun bij elkaar.

De serene voettocht door de Londense wijk vormt een adempauze tijdens een frustrerende zoektocht naar antwoorden. Voor de 305 overledenen voelt hun jacht op gerechtigheid als een kruistocht tegen hooghartige autoriteiten. De aanblik van de verkoolde Grenfell Tower, gewikkeld in witte doeken met een groen hart en de tekst Forever in our hearts, stimuleert hen om niet op te geven.

De lijst met wantoestanden rond de tragedie van de woontoren komt surrealistisch over. Met vrijwel alle veiligheidsvoorschriften was een loopje genomen. Stopcontacten vonkten, liften werkten slecht, trappenhuizen lagen vol rommel, de watertoevoer haperde, nooddeuren faalden én buitenpanelen fungeerden als brandversneller. En de brandweer riep inwoners op om binnen te blijven, toen een verzengende vuurzee Grenfell Tower in zijn greep kreeg.

Volledig scherm © REUTERS

Glashelder

Grenfell Tower illustreert een landelijk probleem. Structurele veronachtzaming van sociale huurwoningen door lokale autoriteiten komt overal in Groot-Brittannië voor. Ruim honderd torenflats zijn nog altijd bekleed met dezelfde panelen. Hoe ernstig het probleem is, maakte een uitslaande brand in het Londense Barking Riverside kortgeleden duidelijk. Er vielen geen doden, maar het signaal was glashelder. Er verandert (te) weinig.

Voor de overlevenden en de nabestaanden van de tragedie in Grenfell Tower bevestigde dit andermaal hun vermoedens. Immigranten en mensen uit lagere klassen worden gezien als lastpakken die blij moeten zijn met wat ze aangereikt krijgen. Toch bleef een volksopstand uit. Vrijwel direct na de ramp gaven mensen aan hun waardigheid terug te willen krijgen. Voor geweld en rellen was geen plaats.

Aanvankelijk verenigden de slachtoffers zich in een wildgroei aan comités en organisaties. De chaos heeft plaatsgemaakt voor professionaliteit. Grenfell United geldt nu als spreekbuis van de getroffen wijk. De vrijwilligers van weleer zijn inmiddels ervaren activisten met een eigen hoofdkantoor, waar psychologische bijstand wordt gegeven en getraumatiseerde scholieren huiswerkhulp krijgen.

Volledig scherm Na de brand © AFP

Grenfell United, dat lang over engelengeduld beschikte, raakt gefrustreerd over de hautaine houding van de autoriteiten. Beloftes over het aanscherpen van veiligheidsvoorschriften zijn niet of nauwelijks ten uitvoer gebracht. De openbare hoorzittingen gaan in een tergend traag tempo. Eerder dan 2023 wordt een eindrapport niet verwacht. Schuldigen, zo gaf justitie al aan, hoeven zich waarschijnlijk nooit te verantwoorden voor de rechter.

Het ongemak en het gebrek aan empathie van parlementariërs voedt de onvrede verder. Tot hun ergernis staren hoofdzakelijk blanke mannen van middelbare leeftijd die hun opleiding genoten aan instituten als Eton en Oxford in tochtige, verweerde zaaltjes van Westminster vooral naar de neuzen van hun schoenen. Gewichtig geven ze in lange zinnen zonder inhoud aan waarom actie telkens uitblijft.

Geduld

Voorzitter Natasha Elcock van Grenfell United verloor haar geduld tijdens een gesprek met staatssecretaris Nick Hurd over het gevaar van de brandbare panelen die het leven van talloze burgers overal in Groot-Brittannië bedreigen. ,,Ik wacht nog steeds op een reactie op een e-mail van drie weken geleden”, bitste de vrouw die ternauwernood met haar drie kinderen aan de dood ontsnapte. ,,Een antwoord binnen een dag zou niet verkeerd zijn.”

Het gevoel als tweederangsburgers te worden weggezet, doet denken aan de nasleep van de Hillsborough-ramp in 1989. Nabestaanden van de doodgedrukte voetbalsupporters sloegen net zo lang tegen een muur van onverschilligheid en weerstand totdat die omviel. Rond de Grenfell Tower maakt zich een vergelijkbare verbetenheid meester van de bevolking. Het blijft beschaafd, maar de grimmigheid neemt navenant toe.