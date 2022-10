Hans strandde in Frankrijk door brandstoftekort: ‘Dit verwacht je gewoon niet’

Honderden Nederlanders zijn in Frankrijk gestrand doordat tankstations als gevolg van stakingen geen brandstof meer hebben. De ANWB adviseert Nederlanders die naar Frankrijk reizen hun tank bij de grens in België of Luxemburg goed vol te gooien.

Een van hen is Hans Vermeulen, die samen met zijn vrouw op reis is naar Spanje om daar te overwinteren. Onderweg maakt het tweetal meerdere tussenstops. ,,Bij de derde stop, een camping in België, las ik de eerste nieuwsberichten over het brandstoftekort in Frankrijk’’, vertelt Vermeulen.

Bij de volgende stop, een camping tussen Macon en Lyon, is het zover: Vermeulen moet tanken. ,,Tankstations in de buurt waren allemaal leeg. Niet een, maar meerdere tankstations waren afgezet. Toen dacht ik: ik ga maar terug naar de camping, want anders houd ik geen brandstof meer over.’’

Quote Ik ben toch maar achteraan aangeslo­ten, in de hoop dat de brandstof niet op zou gaan Hans Vermeulen Eenmaal terug vraagt Vermeulen de campingeigenaar om hulp. Of hij het lokale nieuws in de gaten wil houden en hem wil inlichten zodra bekend wordt welk tankstation brandstof heeft. ,,Gisterochtend kregen we van hem bericht. 12 kilometer verderop kon ik waarschijnlijk tanken. Ik ben direct in mijn auto gestapt.’’



Bij aankomst blijkt het tankstation alleen nog diesel te hebben. ,,Toen heb ik gegokt op een tankstation in de buurt. Daar hadden ze gelukkig wel benzine. Maar er stond een file. Ik ben toch maar achteraan aangesloten, in de hoop dat de brandstof niet op zou gaan.’’ Vermeulen heeft geluk. Hij kan zijn tank volgooien.

De Franse regering dreigt blokkades van raffinaderijen te beëindigen, desnoods met inzet van politie. Actievoerders en stakers worden dan verwijderd en welwillend personeel moet de raffinaderijen weer opstarten. Daardoor kunnen benzinestations weer bevoorraad worden. Lees hier meer

Stel je reis uit

Maar bij de ANWB zijn inmiddels zo'n 350 hulpvragen binnengekomen van Nederlanders die hun tank niet kunnen bijvullen in Frankrijk. ,,Bedenk van tevoren of je daarmee de hele reis uit de voeten kan. Als dat niet lukt, en het is mogelijk, stel de reis dan uit”, zegt een woordvoerder.

,,Laat het er in Frankrijk niet op aankomen en tank regelmatig vol, want in bepaalde gebieden is het echt lastig brandstof te verkrijgen. Bij de tankstations waar nog wel brandstof te krijgen is, staan lange rijen.” Op de website van de ANWB is te vinden welke Franse tankstations momenteel nog genoeg brandstof op voorraad hebben. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders uit bijna heel Frankrijk, met uitzondering van de regio Bretagne en het zuidelijke grensgebied bij Spanje.

Quote Laat het er in Frankrijk niet op aankomen en tank regelmatig vol Woordvoerder ANWB

De lokale sleep- en bergingsbedrijven waar de ANWB mee samenwerkt, rijden alleen nog uit voor onveilige situaties. ,,Bijvoorbeeld als iemand stilstaat langs de snelweg. Maar staat iemand stil met een lege tank in de buurt van een hotel of op de camping, dan moet er gewacht worden totdat er genoeg brandstof is in het gebied.”

Voor Vermeulen komt het gelukkig niet zover. Vlak voor vertrek kan hij vanmorgen opnieuw zijn auto aftanken én een jerrycan van 15 liter volgooien. Iets wat uitzonderlijk is in Frankrijk: om hamsteren tegen te gaan is het vullen van jerrycans niet toegestaan. ,,Met die tank en de jerrycan kunnen we hopelijk net de grens van Spanje halen. Maar het is best wel stressen, zo’n situatie. Dit verwacht je gewoon niet. Het is niet het avontuur waar ik op zit te wachten.’’

