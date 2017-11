Hard dagje onderhandelen in villa Mugabe

Tegenstanders van de Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe zouden hebben gedreigd met een formele afzettingsprocedure als hij weigert op te stappen. Dat betekent onder meer ook een weinig aanlokkelijk proces over decennia wanbeleid en zelfverrijking van de familie. De druk te vertrekken wordt zo verder vergroot. Ondertussen zijn vannacht opnieuw medewerkers van Mugabe gearresteerd.

Ondanks de geposeerde foto’s die gisteren werden vrijgegeven wordt het keihard gespeeld, aldus ingewijden. Een stevig dagje onderhandelen staat dus weer op het programma in huize Mugabe. Volgens bronnen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is de 93-jarige president de schrik van de ‘staatsgreep’ enigszins te boven en strijdbaar. Hij is hij niet van plan zich zomaar te laten wegsturen. De militairen die naar eigen zeggen géén staatsgreep pleegden maar wel de macht overnamen, zouden Mugabe op het hart drukken dat het ook kwaadschiks kan. Dat wil zeggen een akelig volkstribunaal waarbij de verkwisting van de presidentiële familie een belangrijke rol zal gaan spelen.

Mandaat

Mugabe is een taaie, zo weet iedereen in Zimbabwe. Hij eist tenminste te mogen blijven zitten tot aan het einde van zijn huidige mandaat. Dat loopt volgend jaar af. Bovendien wil hij garanties dat zijn – door velen gehate – vrouw Grace een veilig heenkomen vindt. Gespeculeerd wordt over een aftocht naar Zuid-Afrika of Namibië waar de Mugabe huizen hebben. Ook Australië zou hebben aangeboden de Mugabes te ontvangen zodat de situatie in Zimbabwe niet ontaard in een burgeroorlog en het land verder kan met een interim-regering en nieuwe verkiezingen.

Volledig scherm Kranten in Harare. © AFP

Op straat is de stemming bepaald niet ten faveure van het presidentiële paar. ,,Grace Mugabe hoort in de cel te zitten: haar enige bijdrage aan Zimbabwe is dat ze altijd in het middelpunt stond van de schandalen. Ze moet terechtstaan voor wat ze heeft gedaan. We hebben heel lang gewacht op rechtvaardigheid en dat moment is nu gekomen”, zegt Joshua Nhamburu vanochtend in de Britse Krant The Independent. Hij is een van de duizenden veteranen die het bloed van Grace Mugabe wel kunnen drinken. Reden: Grace smijt met geld terwijl degenen die de onafhankelijkheid hebben bevochten vaak met lege handen staan.

Volledig scherm Mugabe onderhandelt thuis met de opstandelingen. © REUTERS

Wat een groot deel van de straat betreft kunnen de Mugabes vertrekken, maar binnen in de presidentiële residentie wordt daar toch anders over gedacht. Samen met zijn vrouw en enige naaste ministers probeert Robert Mugabe tenminste nog een paar touwtjes in handen te houden. Hij wil geen plaatsmaken voor zijn voormalige vicepremier Emmerson Mnangagwa, bijgenaamd ‘de krokodil’. Mnangagwa en Grace Mugabe zijn gezworen vijanden. Mnangagwa beschulidigt Grace Mugabe ervan dat ze hem had willen laten vergiftigen.