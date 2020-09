Hart van Belgische burgemeester aangetroffen in fontein

Verschillende historische bronnen gaven aan dat het kistje verborgen zou liggen onderin de Fontaine David, op de Place Verte in het centrum van de stad, dat momenteel wordt gerestaureerd. De restaurateurs deden de bijzondere ontdekking op 20 augustus toen ze het doosje aantroffen in het hart van de fontein, die haar naam dankt aan de burgemeester.



Pierre David stond tijdens verschillende regimes aan het roer van de stad en was ook de eerste burgemeester van Verviers bij de oprichting van België. Na de revolutie van 1830 zorgde hij ervoor dat de rust terugkeerde in de stad en voorzag Verviers onder andere van een eigen brandweer en een middelbare school.



Na zijn onverwacht overlijden in 1839 - David was toen amper 58 jaar - besloten de lokale autoriteiten om zijn hart te bewaren. Tot 1883 werd het kistje bewaard in het stadhuis, tot het 44 jaar na zijn dood werd begraven onderin de fontein, verstopt in een holle steen.