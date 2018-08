Hartverscheurende foto toont hoe moeder afscheid neemt van stervend dochtertje (1,5)

Emeline werd op 11 juni 2018 bewusteloos aangetroffen in het zwembad van een buur van het koppel in Coto de Caza in Orange County, ten zuiden van Los Angeles. Morgan en haar partner waren op dat moment aanwezig bij de buren op een feestje. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke om het meisje te reanimeren, maar tevergeefs.

,,Ik zei tegen je - terwijl je in mijn armen lag - dat je op dit moment nog steeds de wereld kon veranderen en bergen kon verzetten. Elke stap die we vooruit zetten is dankzij jou en Levi (De 3-jarige Levi Hughes verdronk op dezelfde dag als het dochtertje van het koppel). Je zal voor altijd iets op deze wereld nalaten. Ik hou van je, mijn kleine meisje", schrijft Morgan bij de foto.

I wish I could have one more day to hold you, but until that day comes, continue to work through me and give me the strength to bring awareness, my love. I told you as I held you in this moment that you could still change the world, you could still move mountains. Every step we take forward is because of you and Levi. Your footprint will forever be left on this world. I love you, My baby girl. Een foto die is geplaatst door null (@morganebeck) op 17 Aug 2018 om 10:20 PDT

Tragedie

Vorige maand sprak het koppel voor het eerst over de tragedie die in juni plaatsvond. ,,Er gaat geen dag voorbij dat ik wens dat ik de mogelijkheid had om terug in de tijd te gaan en alles anders kon doen. We hopen door ons verhaal te delen dat we het verschil kunnen maken voor andere ouders die een kind verloren hebben", zei Morgan eerder tijdens het Amerikaanse televisieprogramma 'The Today Show'.

Morgan herinnert zich de bewuste dag nog alsof het gisteren was. ,,Ik zag mijn dochter in het water liggen en sprong onmiddellijk in het zwembad", aldus de jonge moeder die haar dochter reanimeerde terwijl een buur de hulpdiensten verwittigde. Aanvankelijk hadden de artsen goede hoop, maar de toestand van het meisje verslechterde aanzienlijk. Een dag later stier Emeline in het ziekenhuis.

Derde kindje op komst

De 40-jarige Miller is de succesvolste Amerikaanse skiër ooit. Bij drie Olympische Spelen won hij een gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles. Ook is hij veelvoudig wereldkampioen.



In 2012 trouwde Miller met beachvolleykampioene Morgan Beck. Het koppel heeft een zoontje, Edward, geboren in 2015, een jaar voor de geboorte van Emeline. Er is een derde kindje op komst.

Tuesday’s got her like… Een foto die is geplaatst door null (@morganebeck) op 5 Jun 2018 om 8:07 PDT

Thank you for all the love and support and to our midwives @lindseymeehleis and @courtneykellis for helping us find the support our family needs during this impossible time. Een foto die is geplaatst door null (@morganebeck) op 12 Jun 2018 om 7:42 PDT

We are beyond devastated. Our baby girl, Emmy, passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. Her love, her light, her spirit will never be forgotten. Our little girl loved life and lived it to it’s fullest everyday. Our family respectfully requests privacy during this painful time. Een foto die is geplaatst door null (@millerbode) op 11 Jun 2018 om 16:07 PDT