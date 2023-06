Hartverscheurende verhalen van vermiste Pakistanen na zinken van migrantenboot voor Griekse kust

Naast veel Syriërs en Egyptenaren waren ook veel Pakistanen aan boord. Mogelijk 130, vooral afkomstig uit drie regio’s. In een daarvan, in het heuvelachtige stadje Khuiratta, heeft inmiddels elk gezin minstens twee dna-monsters ingeleverd van de vader, moeder, zoon of dochter, volgens Pakistaanse media. Deze monsters worden naar Griekenland gestuurd om te helpen bij de identificatie van de slachtoffers. Sommige vrouwen zijn zich niet bewust dat hun zonen vermist zijn, dus is besloten hen niet op de hoogte te stellen, aldus een ambtenaar. Ten minste 28 inwoners uit Khuiratta waren aan boord, twee overleefden van wie de ene, volgens zijn vader, al twee keer eerder had geprobeerd Europa te bereiken, maar steeds was teruggestuurd door grenswachten.

De Britse krant The Guardian verzamelde ter plaatse hartverscheurende verhalen van verdronken dromen. Zoals die van Mohammad Yasin (28), een van de vermisten. Hij leende ruim 2 miljoen Pakistaanse roepies (ongeveer 7000 euro) in de hoop een beter leven te vinden aan de andere kant van de Middellandse Zee. Dna-tests werden bij zijn kinderen uitgevoerd om te bevestigen dat hun vader een van de slachtoffers is. Mohammed Ayub, de broer van Yasin, vertelde aan persbureau Reuters dat Yasin hoopte zijn kinderen een betere toekomst te kunnen bieden. ,,We hebben geen idee waar hij is, of hij nog leeft of dood is.”

Broer

Winkelier Sajid Yousaf, ook uit Khuiratta, hoopte zich Italië bij zijn broer te voegen die daar twaalf jaar geleden aankwam na een vergelijkbare gevaarlijke bootreis. Zijn broer stuurde geld naar huis, zoals alle migranten. In een video die viraal ging, beloofde Sajid een fiets mee naar huis te nemen voor zijn 4-jarige zoon.

Veel families hebben zware leningen afgesloten om de kosten van de reis te dekken, want ongeveer vijfhonderd mensen uit Khuiratta is het de afgelopen jaren wél gelukt Europa te halen. Een neef van Sajid, Touqeer Pervez, wordt ook vermist. Hij laat een zwangere vrouw achter. Pervez’ vader leende geld van ongeveer twintig vrienden en familieleden om een contactpersoon te betalen. De afgelopen dagen zijn verschillende Pakistaanse criminelen achter dit fatale transport gearresteerd.

Volledig scherm Nabestaanden in Khuiratta wachten op hun beurt bij het dna-onderzoek dat moet helpen om vermisten te identificeren. © REUTERS

Net als veel andere mensen uit het dorp vertrok Pervez eerst naar Libië via een rechtstreekse vlucht vanuit Pakistan. Hij had twee jaar in Saoedi-Arabië gewerkt om die reis te betalen. ,,Hij was vastbesloten onze toekomst en levensomstandigheden te veranderen. Ik weet niet hoe ik zijn zwangere vrouw kan troosten. Ze huilt al dagenlang”, vertelde zijn vader Mohammad Pervez.

Abdul Jabbar (39), een bakker met twee kinderen, belde vanuit Libië met zijn vader, en vertelde over de slechte omstandigheden waarin hij en andere Pakistanen op hun reis wachtten. ,,Hij zei dat ze slechts een klein beetje brood kregen. Abdul wilde terugkeren, maar dat kon niet, omdat hij het geld al had betaald.”

Rubina Kusars zoon belde ook, om te zeggen dat de mensensmokkelaars hem in een cel hadden opgesloten omdat hij had geweigerd plaats te nemen op een volgens hem onveilige boot. Hij was blij toen er plaats bleek te zijn op een vissersboot, niet wetend dat die overladen was met mogelijk achthonderd mensen. ,,Mijn zoon heeft verschrikkelijk geleden voor zijn dood. Eerst in handen van smokkelaars en daarna op zee. Waarom zijn onze leiders niet eerder in actie gekomen? Geven ze niet om gewone mensen, om hun levens?”, vroeg de weduwe zich af in Pakistaanse media.

Dat zoveel mensen Khuiratta ontvluchten heeft een reden. Het stadje ligt nabij de Line of Control (LoC), de grens die Indiaas-Kashmir scheidt van Pakistaans-Kashmir. Het natuurschoon in de omgeving ten spijt lijden de bewoners onder het langlopende burenconflict over Kashmir. Regelmatig zijn er grensoverschrijdende spanningen en conflicten die investeerders en toeristen weghouden. Kort gezegd: Khuiratta biedt weinig kansen een bestaan op te bouwen.

De inwoners van Khuiratta schrijven de beslissing van hun familieleden om zulke gevaarlijke reizen te ondernemen dan ook uitsluitend toe aan de werkloosheid en uitzichtloosheid.