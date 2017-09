Harvey (104) en Irma (93) kijken vol afschuw naar ravage naamgenoten

Weer een tegenslag voor inreisverbod van Trump

5:41 Het hof van beroep in de VS heeft president Donald Trump deels teruggefloten over zijn omstreden inreisverbod. Er moeten meer uitzonderingen worden gemaakt, aldus de unanieme beslissing van de drie rechters. Over de legaliteit van de maatregel deden ze geen uitspraken, daar buigt het hooggerechtshof zich nog over.