Heel Argentinië en Uruguay nog urenlang zonder stroom: ‘Dit is nog nooit eerder gebeurd’

videoDoor een enorme storing in het elektriciteitsnet is de stroom in heel Uruguay en Argentinië uitgevallen. Tientallen miljoenen huishoudens en bedrijven zitten sinds vanochtend zeven uur (12.00 uur Nederlandse tijd) zonder elektriciteit. Ook staan de treinen stil en werken de verkeerslichten en straatverlichting niet meer. Het gaat vermoedelijk om een van de grootste stroomstoringen ooit.

Volgens de grootste stroombeheerder van Argentinië zitten ook delen van Brazilië en Paraguay nog urenlang zonder stroom. Het is nog niet duidelijk hoe de storing is ontstaan. Duidelijk is wel dat de storing van een ongekende omvang is.

,,Dit is echt nog nooit eerder gebeurd”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Argentijnse media. Monteurs zijn in groten getale aanwezig. Volgens onze verslaggever in Zuid-Amerika hebben zij nog de hele dag nodig om de problemen op te lossen.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Verkiezingen

De stroomstoring ontregelt het dagelijkse leven in Zuid-Amerika op grote schaal. Veel mensen kunnen geen gebruik maken van drinkwater en veel winkels blijven dicht. Ook zouden inwoners van Argentinië vandaag naar de stembus gaan voor de lokale verkiezingen, maar de vraag is nu of die überhaupt wel door zullen gaan.

De enorme storing domineert op het moment alle nieuwskanalen in Zuid-Amerika. ,,Enorme black-out in Argentinië”, kopt een Argentijns persbureau bijvoorbeeld. ,,De stad, de provincie van Buenos Aires en Santa Fe zijn in het donker achtergelaten.”

Argentinië en Uruguay tellen samen 48 miljoen inwoners. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid allemaal getroffen door de stroomstoring. Ondertussen komen er ook meldingen vanuit Chili en Peru binnen.

Filmpjes

Op sociale media schrijven inwoners zich zorgen te maken om de uitgevallen elektriciteit. Ze gaan de straat op en maken filmpjes van de donkere en verlaten straten. Momenteel wordt op grote schaal gewerkt om de stroomstoring zo snel mogelijk te beëindigen.

Volgens de Argentijnse minister van Energie is niet duidelijk wat de massale stroomstoring heeft veroorzaakt. Volgens hem komt de elektriciteitsvoorziening in sommige delen van het land weer op gang, maar kan dat proces een aantal uren duren.

Het gaat vooralsnog niet om de grootste stroomstoring allertijden. Die was in 2012, in India. Toen moesten liefst 670 miljoen mensen het urenlang zonder stroom doen, ruim tien procent van de totale wereldbevolking.